Alina Ghica, judecatorul care a blocat Inalta Curte la cererea lui Liviu Dragnea, candideaza pentru un post la Inspectia Judiciara

Fosta sefa a CSM, judecatoarea Alina Ghica (foto dreapta), in prezent vicepresedinte cu delegatie al Curtii de Apel Bucuresti, candideaza pentru un post de inspector in cadrul Inspectiei Judiciare-Directia de Inspectie pentru judecatori. In paralel, magistratul si-a depus candidatura si pentru un post de judecator la Inalta Curte.