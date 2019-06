Alina Gorghiu da de pamant cu fostul sau șef: 'Mult teatru nesimtit cu dl Tariceanu in rol principal'

Senatoarea PNL Alina Gorghiu îl acuză pe preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, că face „mult teatru nesimţit”, după ce acesta a afirmat că vaşnicii reprezentanţi ai PNL şi USR, care au urlat ca din gură de şarpe că românii au fost umiliţi la alegerile din 26 mai, au „strălucit” prin absenţă” la şedinţa de vineri a Biroului Permanent convocată pentru a decide în legătură cu legea votului din străinătate, la care au fost prezenţi doar patru membri. Alina Gorghiu precizează că se află la un summit, deplasarea fiind aprobată inclusiv de preşedintele Senatului.

„Wow!!!! Mult teatru nesimţit cu dl Tăriceanu în rol principal, vineri după-amiază! Şi mai apare şi Vosganian cu mirul pe frunte cu acelaşi text mincinos, cred că era mirul stricat”, scrie Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook.

Ea menţioneacă că Tăriceanu a convocat o şedinţă de Birou Permanent al Senatului pentru data de 28 iunie, ultima zi a acestei sesiuni parlamentare. Şedinţa nu s-a putut ţine însă din lipsă de cvorum, iar cel care a făcut anunţul a fost însuşi autorul convocării.

În prezent, din cei 13 membri ai Biroului Permanent al Senatului, şapte sunt de la PSD, trei de la PNL şi câte unul de la ALDE, USR şi UDMR. Potrivit Art.37. alin (1) din Regulamentul Senatului, Biroul permanent lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărârile cu votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi.

„Eu sunt una dintre cei care, aşa cum dl Tăriceanu s-a exprimat în declaraţii, am «strălucit prin absenţă», fiind plecată în perioada 23-28 iunie la un summit al femeilor lideri politici (WPL Summit 2019 «Taking Actions to Advance Society Through SDGs»), care s-a desfăşurat la Tokyo. Şi ce să vezi!? Inclusiv dl Tăriceanu a aprobat deplasarea. Dar uneori memoria se mai pierde cu timpul...de aia ai totuşi consilieri şi secretari mulţi, să-ţi mai amintească când tu dai rateuri!”, subliniază senatoarea PNL.

Ea spune că îi este greu să găsească o minimă scuză lui Tăriceanu pentru atacul lansat în cazul de faţă la adresa membrilor BP de la PNL şi USR. Gorghiu precizează şi care sunt motivele:

„- de regulă, în ziua de vineri, senatorii au activităţi în circumscripţiile electorale şi, din câte mi s-a suflat, chiar existau suspiciuni încă de joi că nu se poate asigura cvorumul; eu am anunţat Senatul că nu pot ajunge. Şi că luni este o zi foarte bună pentru toţi;

- cred că, exact cum a fost şi în cazul meu, absenţa altor colegi de la şedinţa de BP s-a datorat unor motive obiective;

- pentru a fi cvorum de şedinţă, era suficientă prezenţa senatorilor din majoritatea PSD - ALDE. Ba chiar avea cvorum PSD şi fără dl Tăriceanu. Acest ultim argument este şi cel pentru care solicit de urgenţă scuze publice Preşedintelui Senatului. Nu poţi să acuzi opoziţia în bloc de absenţe, deşi ştii foarte bine că unii lipsesc motivat, dar să nu zici nici «pîs» despre cei de la PSD, mai ales că erau sub acelaşi acoperiş în şedinţa de partid”.

„Aşadar, dle preşedinte al Senatului, grăbiţi-vă cu scuzele...! Cel puţin faţă de mine. Mai ales că Dvs nu veniţi cu lunile la şedinţele de BP... şi nemotivat, nu ca mine! Dar trebuie caracter ca să cereri scuze, nu?”, încheie Alina Gorghiu.

Preşedintele Senatului Călin Popescu afirmă, într-o postare pe Facebook, că ”vaşnicii reprezentanţi ai PNL şi USR, care au urlat ca din gură de şarpe că românii au fost umiliţi la alegerile din 26 mai, au „strălucit” prin absenţă” la şedinţa de vineri a Biroului Permanent convocată pentru a decide în legătură cu legea votului din străinătate, la care au fost prezenţi doar patru membri.