Alina Gorghiu, strigat de revolta: In ce țara traim! PSD a facut un joc meschin!

Senatorul PNL, Alina Gorghiu, propunerea liberalilor pentru șefia Senatului, susține că situația cu Teodor Meleșcanu a fost un joc neconstituțional și ilegal al PSD. Gorghiu consideră că acesta este un argument în plus pentru alegeri anticipate, dat fiind faptul că în Parlament se fac jocuri neconstituționale, din cauza unor majorități fragile.

Citește și: SURSE - Ce ascunde decizia CCR pe Codul Administrativ: Guvernul Orban, pus să dea explicații pentru Guvernul Dăncilă

”În ce țară trăim!!! Ieri, CCR ne-a spus că al doilea om în stat a fost pus nelegal și neconstituțional în funcție!!!!!!!!!! Și că pe cei din PSD i-a costat electoral destul jocul ăsta meschin făcut de strategul PSD la acel moment, dna Dăncilă.

Este ireal că prin încălcări ale Constituției s-a ajuns la situația în care cineva ca Teodor Meleșcanu a ocupat a doua funcție în stat, cea de președinte al Senatului, la schimb cu câteva voturi în plus pentru PSD. Aceasta este realitatea PSD în care am trăit, în care un om care a servit regimul comunist până la final și care a făcut după aceea o artă din traseismul politic, care spunea în decembrie 1989 la reuniuni internaționale unde îl reprezenta pe Ceaușescu că despre Timișoara sunt doar ”zvonuri colportate cu scopuri dușmănoase” și, fără să se schimbe cu ceva, la alegerile din 2014 recomanda românilor din Paris să meargă 400 de km la Nancy pentru a vota și pentru a studia stilul art nouveau.

Cred că am înțeles toți că, pentru a schimba aceste lucruri și acești oameni, alegerile anticipate sunt singura soluție sănătoasă.”, scrie Alina Gorghiu.