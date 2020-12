Alina Gorghiu: 'Una din exigentele PNL la intocmirea listelor a fost si cea a studiilor superioare'

Senatoarea liberală de Timiş Alina Gorghiu, care candidează pentru un nou mandat, a declarat, luni, la Timişoara, că oricine elaborează listele cu candidaţi ai partidelor ar trebui să aibă în vedere şi exigenţa studiilor superioare, întrucât atunci când mergi în Parlament "furnizezi expertiză, nu te şcoleşti acolo", potrivit Agerpres.

Gorghiu a fost întrebată de presă cum comentează faptul că pe locul I la Senat din partea Alianţei USR PLUS Timiş se află un candidat fără facultate, Raoul Trifan, vicepreşedinte al USR Timiş.

"Una din exigenţele PNL la întocmirea listelor a fost şi cea a studiilor superioare. Instituţia Parlamentului României merită această exigenţă a studiilor superioare şi cred că pe viitor, oricine întocmeşte liste ar trebui să aibă în vedere acest criteriu esenţial. Când mergi în Parlament furnizezi expertiză, nu te şcoleşti acolo. Instituţia parlamentului suferă şi aşa la capitolul credibilitate (...). Despre candidatul la Senat al USR Timiş a fost o întreagă dezbatere în ultimele zile. (...) Cred că pentru electoratul care a investit încredere în colegii de la USR, cel puţin de la domnii Cristian Moş, preşedintele USR Timiş, şi primarul Dominic Fritz s-ar fi meritat o explicaţie", a afirmat liberala.

Preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica, a comentat în aceeaşi conferinţă de presă că recent rectorii celor patru universităţi din Timişoara au remarcat faptul că "oamenii politici folosesc imaginea universităţilor în scop electoral, dar în mod fals", astfel de cazuri atacând "la fundamentul instituţiilor de educaţie româneşti".

Nica a menţionat că atunci când liberalii timişeni au avut anumite probleme pe liste la locale, persoanele care nu corespundeau cu principiile şi valorile PNL au fost eliminate de pe liste. "Dacă aceşti oameni ascund anumite lucruri acum, o chestiune aparent nevinovată, ce vor face în viitor, când vor trebui să ia decizii capitale pentru ţară?", a arătat Alin Nica.

Candidatul USR PLUS Timiş pe locul I la Senat, Raoul Trifan, scrie la secţiunea Despre pe pagina sa de facebook: "Am 35 de ani şi activez în domeniul IT, unde am lucrat pentru unele dintre cele mai mari companii de pe glob. Sunt manager de peste 10 ani, conduc echipe de specialişti şi gestionez proiecte complexe pe o piaţă globală competitivă şi exigentă. (...) În Parlament mă voi concentra pe digitalizarea statului român pentru că eu cred că cel mai bun antidot pentru corupţia sistemică din România este transparentizarea".

"Da, nu am terminat facultatea şi nici nu am susţinut că aş fi absolvit-o. În CV-ul meu am specificat acest fapt, care nu mi-a influenţat deloc cei aproape 15 ani de carieră profesională, inclusiv în poziţii de management, în corporaţii", a scris Raoul Trifan zilele trecute pe pagina sa de facebook.