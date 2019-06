Alina Mungiu Pippidi divulga adevarul din spatele lui Klaus Iohannis: Generalii il arata din cand, in cand, pisica Ciolos

Klaus Iohannis 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politologul Alina Mungiu-Pippidi a prezentat rolul foarte mare pe care il au serviciile secrete in politica romaneasca si a aratat ca acestea vor decide totul privind alegerile prezidentiale, afirmand ca generalii se joaca acum cu presedinte Klaus Iohannis prin a ridica tot felul de posibili contracandidati. "Generalii vor avea alegerile prezidentiale in mana. Ei vor hotari daca il lasa numai pe Iohannis sau ii arata pisica cum o fac de saptamani intregi. Si ii spun, uite Ciolos, uite Kovesi. Nu esti chiar asa de linistit cum iti poti imagina", a declarat Alina Mungiu-Pippidi. Ce face Klaus Iohannis in ziua in care liberalii vor sa dea jos Guvernul Aceasta a mai explicat ca serviciile secr ...