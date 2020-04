Alina Mungiu-Pippidi ii face cu ou si cu otet pe Iohannis si Orban, dupa atacul la Streinu-Cercel: 'Cum iti permiti? Ce e asta, dictatura militara?'

Politologul Alina Mungiu-Pippidi reacţionează dur la atacul concertat lansat din zona puterii la adresa profesorului Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş". Mungiu-Pippidi susţine dreptul oamenilor de ştiinţă să propună decidenţilor spre analiză diverse planuri. Aceasta pune atacurile la adresa lui Streinu-Cercel, pornite de la ideea izolării pensionarilor în hoteluri, un atac pornit din zona serviciilor.

"Ar fi de neconceput în Germania ca Angela Merkel să țipe public la directorul de la Robert Koch Institute așa cum și premierul, și președintele român au făcut-o la adresa lui Streinu Cercel că și-a permis să producă un plan pentru ieșirea treptată din carantină. Și în Germania felurite institute au produs asemenea planuri și propuneri, care nu erau identice. Toți au fost tratați cu respect, toate au fost luate în considerare. (...)

Trebuie spus clar că limbajul lui Ludovic Orban, care pe vremuri părea să aibă umor, ca și cel al lui KI, care pe vremuri mi se părea un om modest (clar, nu sunt o bună judecătoare de oameni mai ușor cu statisticile) pare copiat la indigo (și probabil și sunt, aceiași securiști nedemocrați scriu un corp comun care e apoi adaptat de două instituții diferite) și e de neconceput într-o democrație. Experții sunt acuzați că și-au permis să fie experți, să uzurpe prerogativele puterii, care pretinde că are un monopol pe reflecție și comunicare. Politicienii vor să interzică orice dezbatere despre cum se rezolvă criza epidemiologică, sunt deja pregătiți să dea vina pe doctori pentru ce merge prost și să-și asume tot meritul pentru ce merge bine. Evident, Streinu Cercel și Arafat sunt dinainte victime desemnate și evident că demisia lui Victor Costache, susținut de președinție în agenda de a redirecționa resursele din sănătatea publică mai mult la sectorul privat, nu a fost acceptată decît cu mare ranchiună. Pe scurt, gelozie mare la oamenii noștri politici și securiștii pe care se bazează ei pentru expertiză în toate domeniile că nenorocita asta de epidemie a adus în față niște doctori, iar ăia și-au permis să vorbească fără aprobare de la regiment. De altfel, lupta pentru putere (asupra poporului, că doar nu asupra virusului) a început din ziua 1, cînd asupra lui Streinu Cercel au început să plouă kompromate, publicîndu-i averea, conflictele de interese etc. Ca orice om, nici doctorul Cercel nu e deasupra oricărei bănuieli, dar lansarea haitei contra lui numai după ce a început epidemia, deși avem ANI și alte instituții lăudate de Bruxelles, care ar fi avut timp berechet să se ocupe de problema lui dinainte, pare curată gelozie și luptă pentru control.

Niciodată nu au fost în stare liberalii să se împace cu expertiza prea bine, dar ultimii trei ani au adus o noutate, autoritarismul liberal. Cînd nu ai oameni pricepuți și extragi miniștrii sănătății din spitale de provincie (citește vreunul din ei Lancet Public Health? Nature? Că nu am pretenția să și publice, ca noi, civilii? E vreunul măcar minimal informat în politici de sănătate?) Cum îți permiți să ataci în public ideea că un om de știință are dreptul să pună în dezbatere un plan? Ce e asta, dictatură militară? Să propună STS alt plan, dacă acum se pricepe și la epidemii, sau SRI, sau SPP. Sau Institutul de Studii Populare, sau cum s-o chema think-tankul liberal, defunct demult cu toată pompa de bani și programe de la Konrad Adenauer Stiftung și alte fundații. Că de, pe cel căruia nu îi e dragă cartea, nici bursele nu îi pot ajuta! Cine nu deosebește un analfabet de un savant are nevoie de militarizare ca să poată amenda pe cine rîde de el sau chiar închide situri și ziare. Doctori, nu știrbiți autoritatea politicienilor liberali, că și așa vezi peisajul prin ea de solidă ce e!", scrie Alina Mungiu-Pippidi, pe site-ul romaniacurata.ro.