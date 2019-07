Alina Mungiu Pippidi, ingrozita de ce s-a intamplat cu partidul extremist din Austria! USR-ul ar putea prelua modelul 

Alina Mungiu Pippidi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alina Mungiu Pippidi a povestit intr-un interviu pentru DC News ce inseamna de fapt Mecanismul de Verificare si Cooperare (MCV), dar si cum a vazut ea schimbarea de putere in Austria. Politologul Alina Mungiu Pippidi a explicat in interviul ce crede ea despre MCV: ”Ce este MCV-ul global? Ideea, in principiu, e buna, numai ca este o prostie. Dar este o prostie de la un cap la altul. Problema este ca MCV este o anexa la un tratat in care spune ca daca in primii trei ani nu intri, sau cum s-a dovedit la noi in primii 15 ani, si nu faci cutare sau cutare te expui urmatoarelor sanctiuni. Acel tratat ti se aplica pentru ca ai semnat pe el. In afara de romani si de bulgari nimeni nu a mai semnat ...