Alina Mungiu Pippidi intra la rupere dupa decizia CCR: 'Constituția e valabila și pentru popor'. Rareș Bogdan și Moise Guran, atacați virulent

Alina Mungiu Pippidi a făcut o analiză, pe România Curată , după decizia CCR în privința referendumului pentru amnistie și grațiere, susținând că acesta a fost o eroare, fiind promovat inclusiv de jurnaliști precum Moise Guran și Rareș Bogdan, pe care-i numește ”incitatori populiști”.

„Așa după cum era de prevăzut, referendumul lui Klaus Iohannis a fost degeaba. Eu nu am televizor, dar din ce am văzut prin presa electronică, nu am fost singura care să avertizeze că referendumul președintelui Iohannis era neconstituțional; măcar Traian Băsescu, dacă nu și alții, făcuseră această observație elementară.