alina vidican operatii estetice hp

La fel ca multe dintre vedetele divortate, Alina Vidican a trecut pragul multor chirurgi esteticieni dupa ce a semnat actele care au separat-o de Cristi Borcea pentru totdeauna. Conform unor noi informatii aparute in presa, fosta sotie a afaceristului “s-a tunat” din nou in Miami, unde locuieste cu cei doi copii, care i-au ramas in grija dupa divort: Alexandru si Gloria.

Alina Vidican a dat o avere ca sa isi faca operatii estetice! Care e suma platita de vedeta

In varsta de 35 de ani, Alina Vidican si-a facut mai multe operatii estetice in ultima vreme. Printre acestea se numara o o interventie la pometi, alta, la buric, din cauza celor doua nasteri, o rinoplastie si a schimbat silicoanele, potrivit spynews.ro. De asemenea, vedeta si-a facut si implant fesier, operatie despre care s-a scris la inceputul anului trecut si pe care ar fi platit mai bine de 10.000 de euro. In total, suma uriasa pe care a dat-o aceasta ca “sa se tuneze” dupa ce a trecut prin divort depaseste 60.000 de euro.

Va reamintim ca in urma cu doua luni, ea a primit de la tatal copiilor ei 10.000 de euro, bani pe care sa ii cheltuiasca alaturi de Alexandru si Gloria intr-o vacanta superba. Chiar daca nu mai formeaza un cuplu, Cristi Borcea e foarte atent cu fosta lui sotie. El are mare grija atat de ea, cat si de mostenitorii pe care aceasta i-a daruit. Anul viitor, afaceristul va deveni tatic la 49 de ani. Valentina Pelinel e insarcinata cu gemeni.

