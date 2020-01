'All I Want For Christmas Is You' cantata de Mariah Carey se afla pentru al treilea an la rand pe primul loc, in clasamentul Billboard

Billboard a publicat primul clasament din 2020, valabil până la 4 ianuarie, iar melodia "All I Want For Christmas Is You" cântată de Mariah Carey se află pentru al treilea an la rând pe primul loc, potrivit news.ro.

Mariah Carey începe anul cu un nou record. "All I Want For Christmas Is You", lansat în 1994, este pentru a treia săptămână în fruntea Billboard Hot 100.

Acest clasament, datat până la 4 ianuarie, este primul al anului 2020.

Artista devine astfel singura din istorie care ajunge pe primul loc în cursul a patru decenii: anii 1990, anii 2000, anii 2010 şi anii 2020.

"Yaaaaaaaaay!!! Am reuşit!... Dar... ce înseamnă un deceniu?", a scris Mariah Carey, 49 de ani, pe Twitter. Ea a publicat şi un videoclip în care apare înconjurată de colegi, entuziasmată şi cu o cupă de şampanie.

Mariah Carey are 18 melodii numărul unu în carieră în top Hot 100, clasându-se pe locul doi după The Beatles.

Printre melodiile sale intrate în top se află şi "Vision of Love", "Emotion", "Honey", "We Belong Together".

Single-ul "All I Want For Christmas Is You" a fost certificat de RIAA (Recording Industry Association of America) de şase ori cu platină.