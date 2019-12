Alocațiile copiilor s-ar putea dubla. Un amendament propus de PSD a fost admis in Comisia de Munca. PNL și USR s-au opus

Comisia de muncă din Camera Deputaților a adoptat, marți, amendamentul privind dublarea alocațiilor copiilor depus de Partidul Social Democrat. Propunerea a fost făcută de Adrian Solomon (PSD), președintele Comisiei de Muncă. Astfel, potrivit acestui amendament, alocația copiilor până în doi ani va ajunge la 600 de lei, cea pentru copii peste doi ani, la 300 The post Alocațiile copiilor s-ar putea dubla. Un amendament propus de PSD a fost admis în Comisia de Muncă. PNL și USR s-au opus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.