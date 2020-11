ALOCARE RAPIDA: CJ Neamț da bani pentru RENOVAREA secției ATI distruse in incendiu

Conducerea Consiliului Judeţean Neamţ s-a mobilizat, pentru a găsi soluţii urgente necesare depăşirii situaţiei, după incendiul în care 10 pacienţi ventilaţi mecanic pe Secţia ATI a SJU Neamţ au murit, iar focul a distrus toată aparatura şi dotările medicale dintr-un salon. „Suntem contra-cronometru pentru a stabili ce putem face urgent ca să redeschidem Secţia ATI, pentru pacienţii care au forme grave de COVID-19. Vom disponibiliza de la bugetul judeţului fondurile necesare pentru refacerea secţiei”, a afirmat şeful CJ Neamţ Ionel Arsene. El a adăugat că toate echipamentele din secţie, distruse în incendiu, erau noi, cumpărate cu fonduri de la consiliul judeţean, conform News.ro.

„Suntem contra-cronometru pentru a stabili ce putem face urgent ca să redeschidem Secţia ATI, pentru pacienţii care au forme grave de COVID-19. Vom disponibiliza de la bugetul judeţului fondurile necesare pentru refacerea secţiei. Ţin să precizez că în ultima perioadă nu s-au mutat echipamente şi nu s-a intervenit în niciun fel pe instalaţiile din ATI. Decizia mutării pacienţilor internaţi la ATI de la etajul 3 la etajul 2 a fost determinată de motive exclusiv medicale pentru a se asigura o mai bună supraveghere a bolnavilor. S-a urmărit extinderea secţiei de ATI, pentru a putea prelua un număr mai mare de pacienţi pozitivi, dar în momentul produceri incendiului, spaţiul în care s-au făcut lucrările nu era funcţional. El se află într-o zonă diferită faţă de cea în care s-a produs incendiul. Acest demers de extindere nu a afectat în niciun fel activitatea din salonul unde s-a produs incendiul. Cele două secţii ATI, situate la etajele 2 şi 3 ale SJU au aviz de la DSP cu privire la circuite. A existat însă o suprasolicitarea a secţiei ATI din cauza numărului mare de pacienţi internaţi în contextul pandemiei de coronavirus”, a declarat Ionel Arsene, printr-un comunicat de presă al PSD.

Sursa citată precizează că toate echipamentele din secţia de ATI care au fost distruse în incendiu erau noi, achiziţionate cu fonduri de la Consiliul Judeţean Neamţ.

CJ Neam susţine că tragedia de sâmbătă seara putea fi evitată dacă liderii PNL ar fi fost maleabili la propunerile şi măsurile luate de către social-democraţi, în domeniul sănătăţii.

„Tragedia de la Neamţ ar fi putut fi evitată. Guvernul Orban s-a ocupat mai mult de alegeri decât de sănătatea oamenilor şi iată, acesta este rezultatul suprapunerii politizării şi incompetenţei. Orban şi Tătaru ştiau că situaţia e gravă şi ştiau că existau soluţii. Amândoi ştiau, dar s-au opus soluţiilor primite doar pentru că veneau din partea aleşilor PSD. Au primit nenumărate solicitări pentru punerea spitalului de la Leţcani în funcţiune, dar s-au opus. Grav este că Guvernul a folosit spitalele în lupta lor politică. Liberalii au blocat toate acţiunile aleşilor locali ai PSD în domeniul pandemiei, de frică să nu câştige social-democraţii alegerile. Avem exemple la Bucureşti, Neamţ, Bistriţa etc. Spitalul de la Neamţ este cel unde PNL a numit un manager fost patron de pompe funebre. Cu atât mai îngrozitoare pare acum această politizare făcută de Guvern. Apoi, toate blocajele ulterioare asupra spitalului au fost o răzbunare politică pentru că m-am opus acestei numiri. Repet: sunt convins că această tragedie putea fi evitată, dacă Guvernul nu ar fi blocat spitalul de Leţcani, care ar fi preluat bolnavii de la ATI din Neamţ şi Iaşi. Când Iaşiul nu mai avea locuri la ATI, Spitalul de la Leţcani, cu 103 de paturi ATI, stătea închis pe motiv că nu are autorizaţia de mediu. Acel spital, singurul de tip NATO din Sud-Estul Europei, cu dotări de ultimă generaţie, are paturi cu presiune negativă pentru prevenirea infecţiilor bacteriene. Da, cu 103 de paturi ATI, el a fost ţinut închis de Guvern luni de zile pentru un singur motiv: era făcut de aleşii PSD. Tătaru a refuzat să accepte transferul unor cadre medicale care să lucreze la Leţcani. Ce vor spune acum domnii Tătaru şi Orban, când ei ştiau că paturile ATI stăteau neutilizate la Leţcani, iar noi aveam supraîncărcare la Piatra Neamţ? În acelaşi timp, la Bacău, Guvernul a risipit 3 milioane de euro pe un spital gonflabil, neconform, nerecepţionat şi nefuncţional“, a mai spus Arsene.

Spitalul de la Leţcani a fost realizat într-o colaborarea între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Judeţean Neamţ. Este singurul spital de tip ROL-3 NATO din Sud-Estul Europei (Unitate Medicală Modulară Multinaţională). În Europa mai sunt doar 2 spitale de acest gen. Unitatea are în total 256 de paturi, dintre care 103 de tip ATI, 143 de tip HDU cu presiune negativă, 5 paturi în triaj şi 5 în urgenţe.

De asemenea, are în dotare 60 de ventilatoare, sală de operaţii, radiologie, laborator, rezervor propriu de apă, staţii de sterilizare şi decontaminare, spaţii de cazare pentru personalul medical.