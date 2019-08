Alt caz SOCANT loveste Romania:  Un barbat a plecat cu un baiat de 9 ani dintr-un parc. era recidivist

s604x0 copil disparut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 49 de ani, din judetul Galati, a fost retinut aseara, fiind cercetat in cazul disparitiei unui copil de 9 ani care a fost gasit de politie dupa circa o ora si jumatate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit sursei citate, baiatul a fost plecat in tot acest timp impreuna cu barbatul retinut. "In continuarea cercetarilor in cazul minorului in varsta de noua ani, care a fost dat disparut in cursul zilei de miercuri, in jurul orei 20,00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Focsani l-au identificat si ulterior l-au retinut pentru 24 de ore pe barbatul cu care baiatul a plecat pentru aproximativ o ora si jumatate. In cursul zilei de joi ...