Alt HAOS: Cea mai mare banca din Romania introduce accesul in interior doar cu programare telefonica

Banca Comercială Română (BCR) va implementa, începând de luni, 19 octombrie, un nou mod de funcţionare la nivelul întregii reţele teritoriale, prin care clienţii vor avea acces în sucursale exclusiv în baza unei programări telefonice, potrivit unui comunicat de presă.

BCR extinde, astfel, proiectul pilot de programări prin telefon, derulat în ultimele luni, în 12 agenţii din ţară, care s-a dovedit a fi unul de succes.

Programul a fost conceput pentru a pregăti migrarea către un nou mod de funcţionare în reţeaua băncii, care urmăreşte creşterea gradului de confort şi protecţie pentru clienţi, reducerea timpilor de aşteptare, îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi încurajarea utilizării platformei de digital banking.

Extinderea sistemului la nivelul întregii reţele, începând de luni, este una temporară şi a fost accelerată de escaladarea, la nivel naţional, a ratei de cazuri de infectare cu COVID-19, precum şi de apropierea sezonului rece, în contextul în care există cazuri în care se formează cozi în faţa unităţilor bancare.

"Siguranţa şi sănătatea clienţilor noştri continuă să fie cele mai importante preocupări pentru noi. În ultimele luni, am accelerat procesele de transformare digitală şi am implementat noi modele de lucru, care vin în întâmpinarea clienţilor cu soluţii cât mai practice. Ca urmare a contextului actual şi a creşterii numărului de infectări, am decis să extindem imediat, în toată reţeaua BCR, sistemul de acces în agenţii doar pe bază de programare", a afirmat Dana Dima, vicepreşedinte executiv Retail şi Private Banking, Membru al Comitetului Executiv.

Potrivit acesteia, este o măsură unică în sistemul bancar din România, dar care s-a dovedit eficientă în alte industrii, aşa cum este în medicină, servicii şi în multe alte domenii.

"Această decizie se aliniază strategiei noastre, pe termen lung, de transformare a modelului de business, atât prin digitalizarea serviciilor şi a produselor bancare, cât şi prin deservirea clienţilor pe principii de consiliere personalizată", a continuat Dima.

Ea a precizat că BCR încurajează clienţii să apeleze la noul serviciu de programare, deoarece îi va ajuta să efectueze la timp şi rapid orice operaţiune bancară, iar timpul petrecut la bancă va fi mult mai scurt.

Fiecare agenţie BCR va beneficia de un număr de telefon dedicat, unde orice client BCR va putea face o programare. Detaliile şi numerele de telefon vor fi disponibile pe pagina de web a băncii.

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, are o reţea de 19 centre de afaceri şi 17 birouri mobile dedicate companiilor şi 428 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori.

