Alt proiect legislativ adoptat tacit: Limba maghiara și alte insemne oficiale, obligatorii in anumite zone

Un proiect legislativ inițiat de UDMR, trecut deja de Senat, prevede ca limba maghiară și alte însemne decât cele ale României pot fi folosite acolo unde populația maghiară este de peste 20%. Proiectul a fost inițiat în decembrie 2019, iar în februarie 2020 s-a cerut Senatului supunerea dezbaterii sale și adoptării în procedură de urgență. […] The post Alt proiect legislativ adoptat tacit: Limba maghiară și alte însemne oficiale, obligatorii în anumite zone appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.