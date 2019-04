Alte 12 pachete de droguri, gasite de-a lungul litorarului. Misiunea de cautare continua

Plaja google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alte 12 pachete cu droguri au fost gasite, duminica, in a doua zi a operatiunii de amploare desfasurata de Politia Romana, DIICOT si Jandarmerie, pe plajele din Eforie, Olimp, 23 August, Costinesti si Constanta. Unele pachete au fost ascunse in veste de salvare, relateaza Mediafax. Dupa ce in cursul noptii de sambata spre duminica au fost gasite pachete in zona Agigea, duminica, alte colete au fost gasite la Eforie, Olimp, 23 August, Costinesti si in Constanta. Ulterior, au mai fost gasite in Constanta si Mangalia. Intre acestea, in doua cazuri, stupefiantele fusesera ascunse in veste de salvare. In total, duminica au fost identificate de-a lungul litoralului un numar de 12 pachete cu cocaina. Pachetele cu dr ...