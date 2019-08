Alte 331 de dosare aprobate in programele Rabla si Rabla Plus-persoane juridice, anunța Administratia Fondului pentru Mediu

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a avizat, luni, 331 de dosare în cadrul programelor "Rabla" şi "Rabla Plus" destinate persoanelor juridice, respectiv un dosar pentru instalarea de staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Zalău potrivit Agerpres

Conform unui comunicat de presă al AFM, în cadrul programului "Rabla" au fost acceptate 288 de dosare pentru 581 de autovehicule, precum şi şase contestaţii pentru şapte autovehicule.De asemenea, pentru programul "Rabla Plus" au fost aprobate 43 de dosare pentru 93 de autovehicule, dintre care 77 pur electrice şi 16 electrice hibride.În plus, în ceea ce priveşte programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic - staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ a fost aprobat un dosar de finanţare depus de Primăria municipiului Zalău.Nu în ultimul rând, s-a dat undă verde pentru un dosar de finanţare depus de Ministerul Mediului în cadrul programului ce vizează educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor.AFM precizează că listele persoanelor juridice care au fost acceptate în programele "Rabla" şi "Rabla Plus", dosarul aprobat în cadrul programului staţii electrice şi dosarul aprobat în programul ce vizează educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor sunt publicate pe site-ul instituţiei, la secţiunile aferente.