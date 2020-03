Alte containere cu deseuri depistate in Portul Constanta (galerie foto)

În continuarea cercetărilor efectuate în cazul celor 16 containere descoperite în Portul Constanţa Sud Agigea, în data de 28.02.2020, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu lucrători din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, au identificat în terminalul din Portul Constanța, două containere ce figurau ca sosite în terminal în luna decembrie 2019.Astfel, o echipă formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, lucrători din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Garda de Mediu și Direcția de Sănătate Publică Constanța au efectuat un control fizic asupra mărfurilor din containere. S-a constatat că, deși în documentele prezentate la autoritatea vamală figurează ca fiind produse de uz casnic, acestea erau de fapt deșeuri inutilizabile.Produsele aveau ca destinație o societate comercială de pe raza municipiului București, însă, în data de 28.02.2020, proprietarii au solicitat transbordarea lor în alte containere, pentru a le fi pierdută urma. În acest mod, se modifică țara de încărcare a mărfurilor din Marea Britanie, în România, având ca destinaţie o altă ţară, cu scopul derutării autorităţilor.După efectuarea controlului, produsele au fost reintroduse în containere pentru a fi expediate în țara de origine.De asemenea, în prezent, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Gărzii de Mediu București și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor București, desfășoară activități de verificare fizică a unor containere pline cu același tip de deșeuri în terminalul de containere Chitila, județul Ilfov.În cauză, sunt cercetați doi cetățeni români, în vârstă de 36, respectiv 33 de ani și un cetățean britanic, în vârstă de 34 de ani, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța învestit în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.Sursa foto: Garda de CoastăCitește și: