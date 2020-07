Alum, singurul producator de alumina calcinata din Romania, este unul din beneficiarii unei finantari nerambursabile de 8,8 milioane euro

Alum, singurul producător de alumină calcinată din România, a anunţat miercuri că este unul din beneficiarii unei finanţări nerambursabile de 8,8 milioane euro de la Comisia Europeană, fiind partener în proiectul ReActiv, unde va furniza mostre adecvate de reziduu de bauxită pentru a fi procesat, anunță news.ro.

”Alum, singurul producător de alumină calcinată din România, este unul dintre partenerii proiectului ReActiv, o iniţiativă care vizează reducerea deşeurilor şi a emisiilor de dioxid de carbon prin transformarea reziduului de bauxită, principalul produs secundar al sectorului aluminei, într-un material activ adecvat pentru dezvoltarea a noi cimenturi, cu o amprentă redusă de dioxid de carbon. Coordonat de LafargeHolcim prin intermediul Centrului său de Cercetare şi Dezvoltare (Lafarge Centre de Recherche SAS), proiectul face parte din programul Horizon 2020 pentru crearea unor industrii circulare cu emisii reduse de carbon şi a primit o finanţare nerambursabilă de 8,8 milioane euro din partea Comisiei Europene”, a informat compania.

Proiectul ReActiv va crea un nou lanţ de valoare durabil, care va lega reziduul de bauxită, produsul secundar al industriei de producţie a aluminei, de industria de producţie a cimentului. Producătorii de alumină vor modifica proprietăţile reziduului industrial, transformându-l într-un material activ potrivit noilor cimenturi, cu o amprentă redusă de dioxid de carbon.

”ReActiv se concentrează pe transformarea unui reziduu industrial neexploatat în prezent din sectorul aluminei reziduul de bauxită, într-un material activ pentru noi cimenturi sustenabile. În cadrul proiectului ReActiv, Alum este unul dintre partenerii a căror activitate implică furnizarea de mostre adecvate de reziduu de bauxită care vor fi procesate în proiect şi contribuie la studiile de fezabilitate şi la elaborarea planului de afaceri, în special în ceea ce priveşte implementarea unei potenţiale tehnologii în cadrul fabricilor de ciment”, mai arată compania.

Proiectul va fi implementat începând cu finalul anului 2020 sau începutul anului 2021 şi se va derula pe o perioadă de patru ani.

”Prin proiectul ReActiv, împreună cu alţi lideri din industrie şi instituţii europene, ne reafirmăm angajamentele de sustenabilitate cu accent pe proiectele de economie circulară prin implementarea metodelor inovatoare de reducere aproape la zero a emisiilor, deşeurilor şi a amprentei noastre de carbon, concomitent cu dezvoltarea de produse superioare, cu un nivel redus al impactului asupra mediului”, a declarat Gheorghe Dobra, director general Alum.

Proiectul ReActiv va implementa tehnologii noi care vor transforma reziduul de bauxită într-un material activ utilizat pentru producţia de ciment cu emisii scăzute de dioxid de carbon care va înlocui în proporţie de 30% până la 50% clincherul, componentul principal al cimentului. Acest proces va însemna costuri mult mai mici şi va crea noi cimenturi cu performanţe egale sau mai bune decât cele actuale, în timp ce se vor reduce cu cel puţin 30% şi emisiile asociate producţiei cimentului.

Mai mult decât atât, printre obiectivele proiectului ReActiv se numără şi reducerea cu cel puţin 30% a materiei prime primare pe tona de ciment, reducerea deşeurilor cu cel puţin 25%, asigurarea unor economii semnificative de energie şi reduceri ale emisiilor de dioxid de carbon, crearea unui lanţ de aprovizionare sigure şi durabile, cu resurse secundare pentru producerea cimentului, la un cost total mai mic decât soluţiile existente, precum şi crearea unui metode sustenabile ce poate fi replicata in intreaga industrie.

”În plus, pentru producătorii de alumină, posibilitatea valorificării reziduului de bauxită şi reintroducerea sa în alte industrii reprezintă un pas decisiv în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă şi crearea unui lanţ valoric sustenabil. Mai mult, acest proiect va contribui la protejarea ecosistemele din vecinătatea rafinăriilor de alumină prin reducerea cantităţilor de reziduuri depozitate şi a costurilor asociate cu acestea, precum şi la dezvoltarea unei noi linii de afaceri, în care deşeurile devin o resursă şi, în cele din urmă, un produs inovator”, arată compania.

Alum este singurul producător român de alumină calcinată, utilizată pentru producţia de aluminiu şi are o rafinărie de alumină cu o capacitate de producţie de 600.000 tone pe an. Alumina produsă de companie este furnizată atât pe piaţa internă către Alro, parte a grupului Vimetco, cât şi internaţional.

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro - producătorul de aluminiu, Alum - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea minieră de extracţie de bauxită, Vimetco Extrusion – procesator produse extrudate, Conef – administrarea portofoliului de acţiuni ale Alro, Global Aluminium Ltd. - entitate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd.