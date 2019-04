"Am 31 de ani si abia m-am maritat. In noaptea dinaintea nuntii, cumnatul meu a batut la usa camerei mele, sa-mi spuna ceva. Ne-am luat cu vorba si dupa un pahar-doua de vin, mi-am dat seama de adevar. Acum nici sa vrem nu ne mai putem opri! E fantastic!"

O femeie din Marea Britanie are o problema seriosa. E maritata, dar indragostita de cumnatul ei.

"Sunt o femeie de 31 de ani si sotul meu de acum are 33 de ani. Planuiam nunta de mai bine de un an, dar sotul meu sufera de depresie, iar viata noastra erotica se redusese la zero.

Cumnatul meu are 35 de ani si e casatorit cu sora mea de sase ani. Mama lui sufera de depresie, asa ca stie cat de dificil e in asemenea situatie.

Cu sase luni inainte de casatoria mea, logodnicul meu a plecat la pescuit cu un var, iar cumnatul meu a trecut intr-o seara pe la mine, la o poveste, cu o sticla de vin.

A crezut ca ma va binedispune. Avea dreptate. Am baut sticla de vin, s-a dus dupa alta si am trecut la confesiuni. I-am povestit de viata mea amoroasa dezastruoasa. A fost momentul in care el a fost foarte direct. Mi-a spus ca mereu a avut fantezii cu mine si ca poate ajuta cu asta. Am fost putin luata prin surprindere, mai ales ca si eu il placeam. Am fost de acord sa facem amor doar o data.

M-a sarutat pe gat si mi-a desfacut rochia. Iar eu am revenit la viata. M-am simtit ca si cum nu as mai fi facut amor de o viata, asa ca o singura data a devenit o relatie de-a binelea. Nu ne putem opri nici daca am incerca.

In noaptea de dinaintea nuntii, a venit in camera de hotel si am facut amor din nou. Ma simt vinovata.

Consiliera pe probleme de relatii a publicatiei The Sun i-a sugerat tinerei sa renunte la viata paralela si sa se concentreze pe casatoria sa.

