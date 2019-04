Am aflat cine sunt concurentii de la urmatorul sezon „Asia Express”! Cu cine pleaca Delia

Surpriza de proportii! Am aflat cine sunt cei care doresc sa porneasca in marea aventura „Asia Express”, in urmatorul sezon al celui mai dur reality show din Romania. Si pentru cei care erau extrem de nerabdatori, iata ca exista vesti bune: Delia se numara printre ei!

Delia a facut o confesiune inedita, in care recunoaste ca si-ar dori sa cutreiere prin diversele colturi asiatice – si nu singura, ci alaturi de o alta personalitate extrem de indragita: Fuego!

Delia si Fuego, echipa soc la „Asia Express”

Nu noi am spus asta, ci chiar Delia, care i-a facut confesiunea chiar indragitului artist. Fuego si-a dat jos „pelerina” de cantaret si a pasit in rolul unui reporter, care s-a aflat fata in fata cu Delia, in cadrul unui interviu inedit acordat pentru „Agentia VIP”.

Iar atunci, printre numeroasele marturisiri extrem de interesante facute colegului de breasla, Delia i-a recunoscut lui Fuego ca si-ar dori sa faca echipa cu el, in sezonul trei al „Asia Express”.

