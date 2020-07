Am castigat cu suferinta, spune antrenorul CS U Craiova dupa meciul cu FCSB

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat că echipa lui a câştigat cu suferinţă meciul cu FCSB, potrivit news.ro.

"Am ştiut că e un meci foarte greu, pentru că FCSB e o echipă foarte bună, are jucători de talie, jucători de bandă foarte buni, echipa plimbă mingea foarte bine şi atunci noi ne-am descurcat binişor. Era important să câştigăm meciul pentru că nu era uşor. Am trecut de acest test de maturitate şi cred eu că, şi dacă au avut una sau două ocazii, noi ne-am comportat bine. Vreau să-i felicit pe băieţi.

Eu de obicei nu vorbesc de arbitru. Suntem departe. Nu ştiu dacă l-a atins sau nu l-a atins, la fel şi cu Koljici şi cu Mihăilă. E normal în lupta pentru titlu să fie şi meciuri mai puţin bune, important că se poate câştiga şi cu suferinţă, cum am făcut noi astăzi. Nu am avut un complex de inferioritate pentru ultimele rezultate. Sunt mulmuţit de ceea ce am văzut, echipa este un grup unit şi s-a văzut la sfârşitul meciulu.

Nu vorbim de titlu, avem încă trei meciuri grele şi luăm meci după meci. Şi la Botoşani mi se pare că a câştigat greu Craiova sau niciodată. E o echipă bună Botoşaniul, îmi place cum joacă. E antrenată bine şi nu ne va fi uşor. Dar încet, încet noi căpătăm mai multă încredere.

Vom vorbi la sfârşitul campioantului, acum trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Mi-a teamă de Botoşani, pentru că e o echipă foarte bună. Suntem pe un drum bun şi vreau să le mulţumesc tuturor persoanelor care lucrează aici, cu mine", a declarat Bergodi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1) echipa FCSB, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I. Au marcat Cicâldău '24 (p) şi Nistor '55 (p) pentru gazde, respectiv Cristea '37 pentru oaspeţi. În urma acestui rezultat, oltenii s-au desprins în fruntea clasamentului, la patru puncte de CFR Cluj, care va evolua luni, în aceeaşi etapă.