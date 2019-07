Am citit si nu mi-a venit sa cred ce incerca sa-mi spuna

Un medic a povestit o intamplare tragica ce s-a petrecut in camera de garda a unui spital, intr-o seara. El a spus ca, in noaptea aceea, in camera de garda a venit o tanara care i-a intins un biletel.

Barbatul a fost foarte contrariat de scurtul mesaj pe care il continea bucata de hartie: ,,Am in mine un dispozitiv de urmarire”. Desigur ca prima reactie a medicului a fost sa nu o creada fiindca era obisnuit cu zecile de pacienti aflati sub influenta a tot felul de substante interzise, sau chiar a bauturii, care aveau halucinatii si spuneau tot felul de lucruri.

Tanara in varsta de 28 de ani i-a aratat apoi o cicatrice de pe corpul ei care l-a facut pe medic sa-i acorde toata atentia! Dupa o radiografie, medicul a ramas cu gura cascata in momentul in care a observat un fel de tub metalic care era plasat sub pielea pacientei.

Mai tarziu avea sa afle ca respectivul tub era de fapt un dispozitiv electronic de monitorizare a cainilor si pisicilor, dar cine i-l bagase in corp.

In cele din urma medicul a aflat ca tanara avea o poveste trista: fusese victima traficului de fiinte umane, iar iubitul ei nu o apara, ci era parte a cauzei pentru care avusese o viata rupta dintr-un film de groaza. Barbatul ii vindea trupul altor barbati, el lua toti banii, si o mai si monitoriza pentru a afla cat timp petrece cu clientii si locatia sa exacta.

Toata istoria a fost povestita de catre medic in mediul online fiind apoi preluata de catre mai multe site-uri. Medicul a tinut sa ramana anonim si nu a divulgat nici numele pacientei sale.

Medicul i-a extirpat dispozitivul si a anuntat apoi, imediat, politia.

