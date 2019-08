a condus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O lectie de viata care a facut inconjurul lumii. Ce i s-a intamplat unei fete care a condus 2900 de kilometri ca sa stea cu iubitul ei si a aflat tocmai cand a ajuns ca el nu-si mai doreste acest lucru? Dupa experienta pe care a trait-o pe propria piele, fata care a strabatut o tara ca sa se mute cu iubitul ei care se razgandise pana sa ajunga ea si-a povestit intamplarea pe pagina sa de . Iata o lectie de viata despre eroii care exista peste tot: „Vara trecuta am strabatut tara in masina, conducand singura. Am condus 2900 de kilometri ca sa ma mut la iubitul meu, insa cand am ajuns am aflat ca el nu-si mai dorea sa locuim impreuna. Asa ca mi-am strans toate bagajele si am pornit-o inapoi spre casa. Pr ...