„Am crescut trei copii și, uite, ajungi la batranețe și ramai singur” Cum l-au gasit pe Emil Gabor, tatal surorilor Gabor, in casa lui din Bacau:

Emil Gabor stă singur, în Bacău. Suferă cumplit că nu le vede mai des pe Ramona și pe Monica Gabor, fiicele lui.

Emil Gabor, tatăl surorilor Ramona și Monica Gabor, nu o duce prea bine. Bărbatul are probleme de sănătate și a rămas singur de când i-a murit soția. Fetele sunt plecate în străinătate și îi trimit în continuare bani, dar nu pot să-l viziteze pe cât de des și-ar dori el.

Emila Gabor abia a ieșit din spital și nu a mai consumat alcool de ani de zile.

„Am fost internat la Boli Interne și mi-au găsit mai multe… din cauza accidentului ăla, de acum 10 ani, când mi-a căzut un lemn mare pe spate. Până atunci eram bine și de atunci am avut numai necazuri. Am umblat pe la spital, că mi-a rupt tot în mine. Am splina scoasă, intestinal… mi-a tăiat din el, din stomac la fel, din ficat la fel. Și, normal, dacă am umblat la toate, acum am necazuri, am probleme. Acum sunt mai bine că… m-au sunat fetele, n-am fost chiar singur (de Sărbători – n.r.). A venit Alina (fata cea mare, sora Monicăi și a Ramonei Gabor -n.r.,) pe la mine, ea e în Săucești, a fost și sora mea pe la mine”, a povestit Emil Gabor pentru Ciao.ro.

„Monica nu poate veni. Mi-a zis că nu poate să ajungă că nu sunt gata nu știu ce acte, sunt niște legi acolo la americani. Am vorbit cu ea chiar a doua zi cum a auzit că sunt internat în spital. Mi-a dat telefon și înainte de Revelion. (…) Ramona… cu ea n-am putut să vorbesc. Când e la chinezi, când e la indieni, are contracte multe și umblă mult, prin toată lumea asta”, a mai povestit el.

„Mi-e dor. Uite că… am crescut trei copii și… e greu, sunt peste mari și țări. Aș fi vrut și eu să fie lângă mine. Că, uite, ajungi la bătrânețe și rămâi singur. Dar nici nu poți să ții nici lângă tine, că n-ai cum”, a adăugat tatăl celebrelor surori pentru sursa mai sus citată.

