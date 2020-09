Am descoperit ritualul secret al Innei. Ce face artista, singura, ziua-n amiaza mare

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca acel consilier despre care Nicusor Dan a spus ca ar fi avut beneficii din cumpararea Parcului Verdi este membru in Guvernul PNL si nu mai lucra in Primarie la momentul achizitiei parcului, in urma cu doi ani. "Am depus plangere penala impotriva lui Nicusor Dan pentru diseminarea de informatii false si calomnioase", anunta Firea, mentionand ca solicita daune morale de 100.000 de euro.