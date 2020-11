Am discutat cu domnul Orban: Vergil Chitac, primarul Constantei, face precizari privind activitatea din piete

„Dragii mei, trăim vremuri grele, în care omenirea e încercată de această gravă pandemie așa cum nu ne-am fi imaginat.



Referitor la Hotărârea de Guvern ce va intra în vigoare de luni și la modul în care înțeleg să mă raportez la efectele acesteia asupra activității din piețele din Constanța, vreau să fac următoarele precizări:



Am purtat o discuție cu domnul prim-ministru Ludovic Orban și am făcut o analiză succintă cu privire la consecințele pe care le are această decizie asupra producătorilor români care își desfac marfa în piețe ce vor fi închise.



Astfel, am ajuns la concluzia că Primăria Municipiului Constanța va putea asigura spații de desfacere pentru producătorii locali în locuri cu un bun vad comercial.



În acest sens, vom aplica una dintre următoarele două măsuri:



- vom constitui piețe în exteriorul acelora care se închid;