Am facut un test de sarcina in joaca, sa vad si eu cum e. A iesit POZITIV. Noroc ca m-a dus capul sa-l intreb pe doctorul de familie ce inseamna… S-a albit la fata si mi-a zis…

Cand o femeie vrea sa afle daca este insarcinata sau nu, primul lucru pe care il face este sa dea o fuga pana la farmacie si sa-si cumpere un test de sarcina. Se pare ca acesta nu este singurul uz al testului, ci si barbatii ar trebui sa-l faca pentru a afla daca au cancer testicular.



A aflat-o pe pielea lui un tanar de 19 ani din Marea Britanie, care a facut un test de sarcina in joaca. Nu mica i-a fost mirarea cand a iesit pozitiv. Din fericire, a avut curiozitatea sa-l intrebe pe medicul lui ce inseamna asta, iar el i-a propus sa faca niste analize. Acestea au aratat ca baiatul avea cancer testicular, dar boala a fost depistata suficient de devreme ca sa poata fi tratata.



Cum functioneaza testele de sarcina



Testele de sarcina cumparate de la farmacie masoara nivelul de hormon hCG – gonadotropina corionica – din urina. Prezenta hormonului in organismul unei femei inseamna ca aceasta a ramas insarcinata. Pe de alta parte, potrivit specialistilor, barbatii nu au acest hormon in corp, decat daca este prezent si cancerul testicular, care il produce.



Cum ar trebui sa se palpeze, acasa



Asa cum si femeile trebuie sa isi verifice sanii in mod regulat pentru a descoperi eventualii noduli, si barbatii ar trebui sa faca un astfel de test, pentru a descoperi umflaturile ce pot semnala prezenta cancerului. Asadar, dupa ce face baie sau dus, el ar trebui sa isi verifice testiculele astfel: ia cate unul pe rand in ambele maini si foarte delicat trebuie sa simta toate partile cu atentie. Daca descopera ca acestea si-au modificat dimensiunea, forma sau au anumite umflaturi, ar trebui sa mearga la un medic specialist.



Atentie! Este normal ca un testicul sa fie mai mare decat celalalt, iar unul sa atarne mai jos. In plus, acestea sunt acoperite pe marginea superioara si cea posterioara de epididim, organul unde se produce sperma. Acesta ar putea fi confundat cu o umflatura, mai ales in partea de sus a testiculului, unde se afla canalele de legatura. Multi barbati il pot confunda pe acesta cu o umflatura.

