Am fi meritat o remiza, spune Lucescu dupa 1-2 cu Barcelona

Antrenorul Mircea Lucescu a declarat că echipa sa, Dinamo Kiev, ar fi meritat o remiză în meciul cu FC Barcelona, din Liga Campionilor.

"Am făcut un joc bun, dar din păcate am început meciul prost. I-am permis adversarului să se apropie de careul nostru şi am comis un fault, ceea ce a dus la un penalti.

Când vine vorba de Messi, este foarte dificil să-l blochezi. După cum mi-au spus asistenţii mei, penaltiul nu a fost acordat corect. După aceea am început să jucăm mult mai bine, am avut multe ocazii de a marca, au existat ieşiri individuale, dar lipsa de experienţă a jucat un rol important şi nu am putut fructifica momentele bune.

Cred că am fi meritat cel puţin o remiză, dar având în vedere condiţiile în care ne-am regăsit, sunt mulţumit de jocul băieţilor. Vreau să remarc debutul portarului Neşeret, care a avut intervenţii fantastice şi care a dat încredere echipei.

A fost un debut foarte bun pentru el, în condiţiile în care ceilalţi doi portari - Buşan şi Boiko - au lipsit din cauza Covid-19", a declarat Lucescu.

FC Barcelona a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), formaţia Dinamo Kiev, în etapa a III-a a Grupei G a Ligii Europa.

Au marcat: Messi '5 (p), Pique '65 / Ţigankov '75.

Dinamo Kiev nu a putut conta la acest meci pe 13 jucători, dintre care nouă, inclusiv mijlocaşul Tudor Băluţă, sunt infectaţi cu noul coronavirus.