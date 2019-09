„Am fost violata de 1716 ori pana sa implinesc 12 ani. Cand aveam 6 ani, am fost dusa la prima orgie intr-un castel”. Povestea femeii care a fost vanduta de propria mama unei retele de pedofili

Povestea Annekei Lucas este cutremuratoare. Femeia a fost vanduta unor pedofili belgieni cand avea doar 6 ani, in anul 1969. Aceasta a povestit ca a fost violata de 1716 ori pana la implinirea varstei de 12 ani.

Povestea Annekei Lucas este cutremuratoare. Anneke Lucas ajuns sa fie sclava sexuala pentru elita Europei. A fost violata de vedete, sefi de stat si chiar si de un membru al familiei regale.

„Cand eram doar o fetita, in tara mea natala, Belgia, am fost fortata sa fiu sclava sexuala. Mama mea m-a vandut si ma ducea unde eram solicitata. Seful acestei retele de pedofili lucra intr-un cabinet ministerial. Clientii erau membri ai elitei. Pe multi dintre cei cu care am fost i-am recunoscut la televizor. Fetele lor erau foarte cunoscute si nimeni dintre oamenii obisnuiti nu s-ar fi gandit ca sunt capabili de asa ceva. Am fost cu VIP-uri, cu sefi de stat si chiar cu un membru al unei familii regale.

Era in anul 1969, aveam in jur de 6 ani. Atunci am fost dusa la prima orgie, intr-un castel. Am fost folosita pentru un ritual S&M. Pe o scena joasa, cu o zgarda de caine in jurul gatului, am fost fortata sa mananc fecale umane. M-am simtit atat de umilita. Nu stiam ce sa fac ca sa-mi salvez sufletul. As fi preferat sa mor atunci.

In sala era o adunatura bizara, imbracati ca aristocratii sau ca hipiotii, fumau, se drogau si faceau sex. Singurii “curati” erau chelnerii. Tremuram de frica. Imi auzeam vocea interioara cum tipa la toti acei adulti ca ceea ce fac este atat de gresit. Le spuneam in gand ca intr-o zi vor ajunge la puscarie.

Povestea socanta a femeii

Toti cei prezenti se bucurau de muzica, droguri si sex. Parea ca nu ma vede nimeni. Pana cand un domn, bine imbracat, la costum, mi-a sustinut privirea. Parca m-a inteles. Nu l-am mai vazut niciodata de atunci. Peste niste ani, insa, l-am vazut la televizor. Era un politician belgian de vaza.

Apoi am fost dusa intr-o celula. Eram sigura ca ma vor omori, insa mi s-a aratat cadavrul unei persoane foarte tinere. Asta era mesajul ca trebuia sa tac, altfel ajung asa.

Si am tacut. Ma duceam la scoala, eram foarte timida, nu aveam prieteni. Ba nu ma baga nimeni in seama, ba radeau toti de mine pentru ca aveam momente in care nu eram deloc prezenta. Profesorii ma intrebau diverse lucruri, dar eu eram departe… Acasa, nimeni nu dadea doi bani pe mine. De aceea, cu timpul, am inceput vad altfel faptul ca barbati puternici, cu standarde inalte, ma voiau pe mine. Ma gandeam ca sunt frumoasa, senzuala si am inceput sa ma agat de aceasta idee pentru a putea supravietui ororilor indurate si rusinii.

Cand aveam 10 ani, unul dintre membrii retelei si-a adus baiatul de 20 de ani. Inalt, frumos, blond, ochi albastri. S-a dat la mine si mi-a spus ca sunt o curva mica. A fost pentru prima data, in toti acesti ani in care am fost fortata sa fac aceste lucruri cand mi-am spus parerea. “Crezi ca-mi place sa fiu aici?!”.

De aici a inceput cea mai intensa perioada din viata mea, in care m-am simtit iubita, apreciata, inteleasa, dar si abuzata de acelasi barbat. Tanarul de 20 de ani. Un an mai tarziu, nu mai eram de folos retelei si trebuia sa fiu omorata. Cand a inceput tortura, el a privit totul razand. Atunci a fost a treia oara in viata mea cand m-am simtit foarte puternica. Aveam atata mandrie in mine incat furia mi-a dat forta. Am fost arsa cu tigara, apoi dusa intr-o camera in care am fost legata de o buturuga de macelar. Tortionarul meu nu era nimeni altul decat Marc Dutroux.

Au facut inconjorul planetei sterile despre el, prin 1996. Se considera ca el a pus bazele retelei de pedofilie. Desi au facut multi parte din aceasta retea, doar Dutroux a fost condamnaat la inchisoare pe viata, 8 ani mai tarziu. Trebuia sa mor in acea noapte din 1974, pe acea buturuga de macelar, insa viata mea a fost salvata in ultima clipa.

Povestea Annekei Lucas este cutremuratoare. Cum a reusit sa scape

In timpul torturii, tanarul a negociat cu politicianul care conducea reteaua. A facut o intelegere. El se ocupa de afacerile murdare ale politicianului in schimbul vietii mele. Propunerea, insa, l-a costat pe el viata. In aceasta lume, orice semn de umanitate este considerata slabiciune si esti mort.

Viata mi-a fost crutata, dar am fost obligata sa tac pentru totdeauna. Mi-au trebuit 40 de ani sa am curajul sa vorbesc.

In 1988, cand aveam 25 de ani, ma plimbam prin Los Angeles cand am fost atacata cu fecale umane. Mi-am adus aminte imediat de umilintele suferite in copilarie. Si mi-am spus atunci in gand ca ma omor daca mi se va mai intampla ceva asemanator cu ce a fost atunci.

Mi-au trebuit ani buni de terapie ca sa scap de aceste amintiri, ca sa scap de rusine, ca sa ma pot considera un om normal.

Aceasta dezvaluire face parte din procesul meu de vindecare, pentru a ajunge din nou la acea putere interioara ca sa merg mai departe”, marturiseste femeia.

