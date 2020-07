Am o incredere foarte mare in jucatorii pe care echipa ii are la dispozitie in momentul de fata, spune Lucescu dupa prezentarea la Dinamo Kiev

Tehnicianul Mircea Lucescu a fost prezentat, joi, într-o conferinţă de rpesă online, ca noul antrenor principal al echipei Dinamo Kiev şi a afirmat că are încredere în jucătorii din lotul formaţiei ucrainene, potrivit news.ro.

"Sunt surprins că se vorbeşte mai mult de raportul cu suporterii şi mai puţin de ceea ce ar trebui să facem noi, cei care ne ocupăm acum de soarta echipei Dinamo Kiev.

Îmi face mare plăcere să vă întâlnesc după atât timp, voi (n.r. - ziariştii ucraineni) mi-aţi lipsit, cred că şi eu v-am lipsit vouă. Sunt bucuros să vă văd şi vă răspund la întrebări şi în acelaşi timp să cred împreună putem face ceva pentru fotbalul ucrainean pentru a trece peste un moment destul de greu, mai ales la Dinamo Kiev.

Mi-a fost dor de voi. Nicăieri unde am fost nu am schimbat nimic radical, am dat şi dau încredere totală celor care au evoluat, până la proba contrarie.

Avem o săptămână la dispoziţie să pot cunoaşte jucătorii, pentru că din România nu am putut să văd campionatul ucrainean. Din informaţiile pe care le-am avut în ultimul timp am încercat să-mi fac o idee despre ceea ce înseamnă valoarea jucătorilor lui Dinamo.

Voi avea discuţii individuale cu absolut toţi jucătorii pentru a cunoaşte starea lor de spirit, pentru că e foarte importantă. Eu cred că Dinamo Kiev are în momentul de faţă o echipă cu jucători talentaţi şi că ei au nevoie de o schimbare în modul de a gândi fotbalul şi de a pregăti jocul de fotbal.

În ceea ce priveşte transferurile de jucători, şi astăzi am avut o discuţie cu scouting-ul, am vrut să văd ce jucători au urmărit în această perioadă, ţinând cont că ei cunosc mai bine în momentul de faţă necesităţile acestei echipe. Nu vreau să dau nume până când nu voi fi eu convins de ceea ce ar trebui să schimbăm.

Am o încredere foarte mare în jucătorii pe care Dinamo Kiev îi are la dispoziţie în momentul de faţă. Timpul este foarte scurt, mai am şi supriza neplăcută să văd că şase dintre jucătorii importanţi ai echipei nu vor participa la prima parte a pregătirii. Am trebui să am la antrenament 23 plus patru portari, 27 de jucători, dar găsesc doar 17 jucători.

Nu e uşor să impui un anumit tip de organizare în condiţiile acestea. Am nevoie de timp şi am nevoie de prezenţa tuturor jucătorilor pe terenul de antrenament", a declarat Lucescu.

El s-a referit şi la perioada petrecută la Şahtior Doneţk, una extraordinară pentru el: "Şahtior este pentru mine o istorie extraordinară, dar este o istorie.

Sentimentele, emoţiile sunt în continuare, nu se pune problema ca eu să mă dezic într-un fel de ceea ce s-a întâmplat în perioada aceea, dar eu sunt un antrenor profesionist şi eu ştiu să împart lucrurile, ştiu ce înseamnă emoţie, ştiu ce înseamnă sentimente şi ştiu ce înseamnă datorie profesională.

Provin dintr-un campionat italian, unde antrenorii sunt superprofesionişti şi în care acest tip de transfer de antrenori de la un club la altul este permanent.

Preşedintele clubului Dinamo Kiev m-a invitat, cerându-mi ajutor în privinţa modului de a ajuta aceşti jucători tineri, talentaţi să crească. Era un lucru pe care nu-l puteam refuza şi sper să-mi dea satisfacţii.

Prima mea datorie este să-i fac să crească pe aceşti jucători tineri cu gândul la performanţă, iar eu să particip la creşterea lor cu satisfacţie, aşa cum în momentul de faţă satisfacţia mea deosebită este reprezentată nu atât de rezultatele sportive, cât de creşterea şi promovarea jucătorilor în marile echipe ale Europei.

Nu am venit să-mi iau nicio revanşă, nu am nicio revanşă de luat cu Şahtior, am numai respect pentru tot ceea ce s-a întâmplat acolo, un respect pentru suporterii lor, pentru conducerea clubului, pentru preşedintele clubului, pentru jucătorii care sunt acolo, dar încă o dată, asta este partea mea istorică, de acum eu vreau să trăiesc în lumea fotbalului continuând să mă bucur de rezultate."

Fost 12 ani antrenor al rivalei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu a semnat, săptămâna trecută, un contract pe două sezoane cu Dinamo Kiev, însă numirea lui a fost contestată de fanii echipei ucrainene. Luni, el a anunţat că renunţă la echipă, dar marţi a plecat la Kiev pentru o nouă discuţie cu preşedintele Igor Surkis şi a început deja munca la noua sa grupare.