Am ramas la PSD

Daca nu ar fi discursurile presedintelui, in care ni se spune ca PSD este inamicul cel mai de temut, nici nu am mai sti daca partidul fondat de Ion Iliescu, prin bunavointa fostilor nomenclaturisti, a ramas doar cu sediul din Kiseleff si cu Gabriela Firea sau daca in spatele scenei un demiurg mefistofelic lucreaza la vreo strategie de supravietuire.