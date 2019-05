Am trecut printr-o saptamana grea: Pentru meciul FC Viitorul - Sepsi Sf. Gheorghe, de la Ovidiu, Gica Hagi a operat schimbari mari in lotul de jucatori

Am trecut printr-o săptămână grea, cu trei meciuri dificile. În ultimele 30 de minute cu CFR Cluj, n-am mai avut prospeţine, să ne facem jocul nostru obişnuit. În rest, mă declar mulţumit de ce a arătat echipa, am practicat un fotbal foarte bun. Jucătorii au depus multă efort, astfel că am decis să nu opresc nouă pentru meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe. Vom aborda această partidă cu băieţi care sunt proaspeţi fizic şi mental, în care cred şi au demonstrat că pot juca la cel mai înalt nivel. Vrem să facem un meci foarte bun şi să câştigăm. Spiritul nostru e să jucăm la victorie, încercând astfel să ne calificăm din nou în cupele europene. Cei care au jucat mai mult până acum vor evolua mai puţin până la finala Cupei, a declarat Gică Hagi.