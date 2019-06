Amalia Nastase a detaliat dieta cu care a slabit 20 de kilograme in mai putin de trei luni

amalia nastase

Amalia Nastase a detaliat dieta cu care a reusit sa slabeasca foarte mult intr-o perioada de timp relativ scurta.

In ultima vreme, Amalia Nastase, fosta partenera de viata a lui Ilie Nastase, a reusit sa slabeasca foarte mult. Acesta a dat jos 20 de kilograme in mai putin de trei luni.

„Am slabit 20 de kilograme in 80 de zile, acum am 75 de cand am inceput acest tratament si mai am de dat jos inca 15”, a explicat Amalia Nastase pentru click.ro.

Amalia Nastase a revenit la rochii cu aproape patru numere mai mici.

Vedeta a dezvaluit, la Pro TV, si care este regimul ei:

„Dimineata mananc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovaz. Ca gustare, am un mar, ceea ce este viata, pentru ca eu, o luna de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decat praf de proteine, carne si peste. Cand am mancat primul mar, parca am mancat ambrozie. La pranz, am 80 de grame de carne cu 200 de grame de salata. Ti le masori o data si dupa aceea iti dai seama care este cantitatea.

Eu nu mananc carne de pui pentru ca e cam greu sa gasesti carne de pui fara tot felul de chestii si atunci mananc de vita, de vitel, chiar si de porc. Orice peste, somon, in primul rand, fructe de mare. Dimineata beau cafea cu unt de cocos, fara zahar, ca n-ai voie zahar, oricum. Poti sa pui stevia. La cina, mananc conserva de ton, doi biscuiti de ovaz sau ou, somon afumat si 200 de grame de legume”.

