Amanare! Guvernul il așteapta pe noul ministru al Sanatații pentru a crește salariile pentru medici, polițiști și militari

Medicii, salariații MAI, cadrele militare și alte categorii care așteptau să le fie majorate salariile pentru că luptă cu noul coronavirus mai au de așteptat! Guvernul a decis să scoată de pe ordinea de zi OUG promisă, scrie stiripesurse.ro "Propunem o amânare, nu avem toate avizele.", a spus secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei