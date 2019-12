Motivarea instanţei pentru decizia de arestare preventivă a celor trei inculpaţi din dosarul de trafic de droguri în care este implicat şi Gelu Oltean, fostul şef al serviciului secret al MAI, scoate la inveală detalii inedite despre practicile “clinicii” de wellness deţinute de iubita lui Oltean şi despre aşa-zisul şaman englez, arestat şi el. STIRIPESURSE.RO The post “Șamanul” englez: Am ajutat prim-miniștri și miniștri cu tratamentul acesta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.