Amanunte din ancheta masacrului de la Buzau: Pacientul e sub stricta supraveghere

interventie Sapoca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie. Potrivit comisarul - sef Laurentiu Pantazi, seful IPJ Buzau, unul dintre pacienti a intrat cu un stativ de perfuzii in doua dintre saloane si a atacat pacientii. Din primele informatii, ar fi vorba de patru morti si noua raniti grav, cateva victime avand traumatisme cranio-cerebrale. GRESEALA care a dus la CARNAGIUL de la Buzau: Barbatul care a omorat patru pacienti era internat intr-un salon cu supraveghere normala ”Ancheta este in desfasurare sub coordonarea unui procuror din cadrul Parc ...