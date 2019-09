AMANUNTE in cazul Mario Iorgulescu: A fost SCOS din tara

mario iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicii de la Spitalul Elias anunta ca, la cererea familiei si contrar recomandarilor cadrelor medicale, Mario Iorgulescu a fost transferat pentru tratament, in aceasta dimineata, la un spital din strainatate. In cursul diminetii de astazi (23 septembrie 2019), la cererea expresa a familiei si contrar recomandarilor medicale, pacientul Mario Iorgulescu a parasit Spitalul Elias in vederea continuarii tratamentului intr-o tara din UE”, informeaza reprezentantii Spitalului Elias. Potrivit sursei citate, institutiile abilitate au fost informate in acest sens. Medicii nu au precizat in ce tara a fost transferat tanarul. De altfel, medicii si familia lui Mario Iorgulescu au incercat, in noaptea de vin ...