Amanunte PICANTE despre nunta fiicei lui Gigi Becali! Ce pretentii are patronul FCSB

Gigi Becali 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patronul FCSB ar fi pus la bataie jumatate de milion de euro pentru a-i organiza fiicei sale o nunta mai ceva ca-n povesti. Mega-evenimentul bate la usa. De cand a aflat ca lista de invitati s-a ”ingrosat” considerabil, Gigi Becali si-ar fi marit, proportional, pretentiile. Potrivit unor informatii lista de invitati la nunta fiicei patronului FCSB a suferit modificari majore. Daca, intial, aceasta cuprindea aproximativ 700 de persoane, in doar o luna, ar fi ajuns la 1.000, motiv pentru care milionarul a trebuit sa actioneze in consecinta. Gigi Becali, din nou in fata judecatorilor. Ce s-a intamplat cu patronul FCSB Nu ar exclude varianta de a schimba localul pe ultima suta de metri Conform ...