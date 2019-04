Ambasada Israelului reactioneaza dupa o declaratie a lui Andrei Caramitru: Atrocitatile razboiului nu trebuie sa-si gaseasca loc in campanie

Ambasada Israelului in Romania a reactionat luni dupa un mesaj in care Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR Dan Barna, a comparat guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul, spunand ca in fiecare an 100.000 de romani mor din cauza celor de la Putere. Ulterior, Caramitru a inlocuit termenul "holocaust" cu "genocid", de asemenea o alegere cel putin nepotrivita.