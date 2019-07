Ambasada Marii Britanii, mesaj superb pe Facebook dupa victoria Simonei Halep la Wimbledon

Ambasada marii Britanii în România a reacționat, pe pagina de Facebook, după victoria din semifinala de la Wimbledon a Simonei Halep.

"Congratulations, Simona Halep! You are one of the players who make Wimbledon GREAT! (Felicitări, Simona Halep! Tu ești una dintre jucătoarele care fac Wimbledon să fie super!", au postat reprezentanții ambasadei.