Ambasada Marii Britanii se implica in proiectul vaccinului dezvoltat la Timișoara de echipa prof. Virgil Paunescu

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, a discutat la telefon cu profesorul Virgil Păunescu, directorul Centrului de Cercetări OncoGen, unde este în lucru un posibil vaccin anti-COVID-19, se arată într-un comunicat al Ambasadei Marii Britanii la București. Oficialul britanic a spus că este deschis să sprijine echipa profesorului Păunescu, pentru a împărtăși experiențe cu […] The post Ambasada Marii Britanii se implică în proiectul vaccinului dezvoltat la Timișoara de echipa prof. Virgil Păunescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.