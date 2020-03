Ambasada Romaniei in Portugalia transmite o actualizare...

Cum a ajuns pretul petrolului la cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani: Intre coronavirus si conflictul ruso-arab Cererea pentru petrol este in scadere, in timp ce productia creste galopant. Prin urmare, pretul a scazut semnificativ si a ajuns, luni, la cel mai mic nivel din ultimii 18 ani. The Guardian explica pe scurt cum s-a ajuns la aceasta situatie.

Proces inedit in vremea coronavirusului: Un somer cere primariei sa-i plateasca un ajutor financiar pentru autoizolare Un barbat din satul Agrisu Nou (Satu Mare) care sta fara forme legale in orasul Baia Mare (Maramures) a cerut primariei de domiciliu sa-i plateasca un ajutor lunar pe perioada starii de urgenta.

Stanciu, uimit de ceea ce se petrece in Cehia in plina pandemie de coronavirus Nicolae Stanciu se arata uimit de modul in care cehii trateaza situatia curenta. Intr-un interviu acordat site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, mijlocasul roman in varsta de 26 de ani dezvaluie ca in Cehia nu se respecta mai deloc restrictiile impuse de autoritati.

Romania are aproape la fel de multe cazuri de Covid-19 cat toti vecinii sai la un loc. Suceava are mai multe decat tari cu zeci de morti Romania are aproape la fel de multe cazuri de infectare cu coronavirus cat toti cei cinci vecini la un loc si mai multi morti decat in toate cele cinci state, adunat. De asemenea, orasul Suceava are mai multe cazuri decat tari cu zeci de morti.

"Pasapoartele de imunitate", solutia cercetatorilor germani pentru ridicarea restrictiilor Cercetatorii din Germania pregatesc in prezent un studiu in masa cu privire la cate persoane sunt deja imune la virusul COVID-19. Studiul ar urma sa fie realizat la jumatatea lunii aprilie si ar implica teste de sange la mai bine de 100.000 de voluntari, noteaza The Guardian.

Singurele tari in care nu a fost inregistrat niciun caz de coronavirus Infectiile cu coronavirus s-au raspandit atat de repede incat aproape toate tarile lumii au inregistrat cazuri. Exista insa si cateva exceptii, unde virusul nu a ajuns inca. 200 de tari si teritorii au raportat infectii cu coronavirus, pana la sfarsitul lunii martie, potrivit statisticii facute de Worldometers.

Prognoza meteo: Când scăpăm de valul de ninsori şi aerul polar. Unde se încălzeşte, ce anunţă meteorologii de Florii După temperaturile de primăvară din ultimele zile, de marţi, 31 martie, vremea se schimbă radical. Ninsori, brumă şi maxime mai mici cu 12-15 grade se vor înregistra până joi. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), până pe 12 aprilie, de Florii, se încălzeşte din nou, maximele prognozate fiind de 19 grade în sudul ţării.

Poliţist, despre cei prinşi noaptea la furat: „Ne-au plecat valorile pe stradă. Erau miraţi că am căzut pe ei" Un poliţist a prezentat într-o manieră neobişnuită modul în care împreună cu colegii săi a prins mai multe persoane la furat, în Călan.