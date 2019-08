Ambasada Romaniei in Rusia va publica o lista a prizonierilor morti in URSS: Romanii trebuie sa stie unde le sunt inaintasii

O lista cu numele a aproximativ 11.000 de romani morti in lagarele NKVD, spitalele si batalioanele de munca sovietice va fi publicata pana la sfarsitul acestui an de catre Ambasada Romaniei la Moscova, dupa ce, la inceputul verii, a fost prezentat un prim tabel, cu datele de identificare a 10.724 de prizonieri inhumati in cimitirele multinationale de pe teritoriul Federatiei Ruse.