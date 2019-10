Ambasada Suediei din Bucuresti a ironizat-o pe Maria Grapini: Ce a facut europarlamentarul

Ambasada Suediei din Bucureşti a ironizat-o pe Maria Grapini, după ce europarlamentarul a scris greșit numele orașului Tel Aviv, într-o postare pe internet, observator.tv.

Astăzi, reprezentanta PSD a revenit cu o nouă postare, tot cu greșeli. "Azi am inceput ziua la ora 7.30 si inca nu am terminat-o! Peste patru ore de zbor cu elicopterul in Israel, trecand pe la toate granitile( Liban,Siria,Iordania) Am vizitat tunelul ce se sapa in piatra( estimeaza ca va dura 14 ani)la granita cu Liban,am vizitat mai multe baze militare! Acum am inteles mult mai bine istoria dar si prezentul Israelului!", a scris Maria Grapini pe Facebook.

Într-un anunț tot pe rețeaua de socializare, Ambasada Suediei a transmis salutări din "Kise Leff", anunțând și programul de lucru cu publicul.