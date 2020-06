Ambasadoarea Frantei, Michele Ramis: Sa dam dovada de responsabilitate si sa ne protejam, dar si sa ne adaptam si sa inovam

Ambasadoarea Franţei în România, Michele Ramis, a afirmat vineri seară că în perioade de incertitudine precum cele prin care trecem de câteva luni, este esenţial să dăm dovadă de responsabilitate şi să ne protejăm, dar şi să ne adaptăm şi să inovăm. "Dificultatea cu care ne confruntăm este incertitudinea, lipsa de vizibilitate asupra evoluţiei epidemiei şi suntem datori să ştim să gestionăm acest lucru cu calm. În perioade de incertitudine precum cele prin care trecem de câteva luni, este esenţial să dăm dovadă de responsabilitate şi să ne protejăm, dar şi să ne adaptăm şi să inovăm. Şi exact asta încercăm să facem cu lansarea ciclului 'Elvire Popesco în aer liber', care propune proiecţii de film în fiecare seară începând cu 13 iunie. Încă nu avem dreptul să redeschidem cinematograful Elvire Popesco, dar vă primim cu bucurie în curtea Institutului, alături de terasa Bistro Social, într-un cadru convivial şi sigur", a spus diplomatul francez, care a participat la proiecţia unui film în grădina cinematografului Elvire Popesco. Ea a mărturisit că manifestarea reprezintă primul său eveniment public de după sfârşitul perioadei de izolare şi a făcut un apel la respectarea "cu stricteţe a regulilor sanitare" pentru "evitarea unui nou vârf epidemiologic". "În numele Ambasadei Franţei în România şi al Institutului Francez, sunt foarte bucuroasă să vă urez bun venit la această seară de cinema în aer liber. Sunt şi mai încântată să fiu alături de dumneavoastră în această seară, deoarece acesta este primul meu eveniment public de după sfârşitul perioadei de izolare. Mă bucur să vă regăsesc aici, dovadă că apetitul pentru cultură şi pentru Franţa nu a scăzut din cauza izolării şi a crizei sanitare, ci dimpotrivă. În aceste lungi săptămâni de distanţare socială, chiar dacă evenimentele online au compensat lipsa de spectacole 'reale', am ratat aceste întâlniri de grup şi emoţiile pe care le-am fi putut împărtăşi. Este timpul să le regăsim, respectând cu stricteţe regulile sanitare. Evitarea unui nou vârf epidemiologic este o prioritate absolută şi ţine de responsabilitatea noastră comună", a spus Michele Ramis. Ambasadoarea şi-a exprimat satisfacţia pentru prezenţa publicului bucureştean la Elvire Popesco, ceea ce a făcut ca anul trecut această sală de cinema să fie "cel mai frecventat cinema cu un singur ecran din România" şi să se situeze "pe primul loc în reţeaua mondială a Institutelor Franceze". "Suntem bucuroşi să remarcăm că, în pofida vremii destul de capricioase, propunerea noastră a cunoscut un real succes printre cinefilii bucureşteni. Aş dori, de asemenea, să mulţumesc acestui public, care a făcut ca cinematograful nostru, în 2019, pentru al doilea an consecutiv, să fie cel mai frecventat cinema cu un singur ecran din România, cu peste 75.000 de spectatori. Astfel, cinematograful nostru este pe primul loc în reţeaua mondială a Institutelor Franceze, surclasându-le pe cele de la Berlin şi de la Londra", a arătat ambasadoarea. Ramis a recomandat filmul "Perdrix", prezentat vineri în premieră într-o proiecţie publică în România, ca fiind "o comedie romantică, aşa cum o descrie chiar regizorul său, Erwan Le Duc". "Este un film de debut, un film nostim, amuzant, care ne face să reconsiderăm ideile preconcepute despre cum ar trebui să ne trăim viaţa. Filmul a fost prezentat anul trecut la 'Quinzaine des réalisateurs' la Festivalul de la Cannes, iar în această seară veţi participa la prima sa proiecţie publică din România. Vă invit să descoperiţi şi restul programului de proiecţii în aer liber din această lună, alcătuit în întregime din filme franceze, care îşi propune să arate bogăţia şi diversitatea filmului francez de autor: de la mari maeştri precum Jean-Luc Godard, Louis Malle sau Éric Rohmer, la regizorii generaţiei de astăzi", a mai spus diplomatul francez. *** La trei luni după închiderea sa temporară, în contextul epidemiei de Covid-19, cinematograful şi-a redeschis porţile pe 13 iunie, cu o serie de proiecţii în aer liber, fiind unul dintre puţinele instituţii de gen care găzduiesc astfel de evenimente. Vineri, cinefilii prezenţi la Elvire Popesco în pofida vremii nefavorabile au putut urmări filmul "Perdrix", regizat de Erwan Le Duc, o producţie Franţa 2019. "Existenţa lui Pierre Perdrix este plăcut perturbată când o întâlneşte pe enigmatica Juliette Webb, care îl va determina să îşi redefinească limitele şi să înceapă, în sfârşit, să trăiască", precizează organizatorii în programul evenimentului. În programul săptămânii 19 - 25 iunie, mai figurează: sâmbătă, 20 iunie, "Conte d'ete" / "Poveste de vară", o producţie Franţa 1995, regia Eric Rohmer; duminică, 21 iunie, "Dalida", Franţa, 2017, regizat de Lisa Azuelos; luni, 22 iunie, "Amanda", Franţa 2018, regia Mikhaël Hers; marţi, 23 iunie, "Patients" / "Pacienţii", Franţa 2017, un film de Grand Corps Malade şi Mehdi Idir; miercuri, 24 iunie, "Edmond Cyrano, Mon Amour", Franţa 2018, un film regizat de Alexis Michalik şi joi, 25 iunie, "Ascenseur pour l'echafaud"/ "Ascensor pentru eşafod", Franţa 1957, regizat de Louis Malle. Toate proiecţiile încep la ora 21,00. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)