Ambasadoarea Frantei, ULUITA dupa o vizita la Airbus din Brasov - Este impresionant ce s-a realizat aici

Ambasadoarea Franţei în România, Laurence Auer, a vizitat joi fabricile Airbus din Braşov, ocazie cu care a declarat că este impresionant ce s-a realizat prin parteneriatul dintre Airbus şi IAR, Airbus Helicopters Romania fiind singura companie din ţară care poate produce elicoptere, conform News.ro.

"Airbus Helicopters Romania a primit ieri (joi, 13 noiembrie 2020, n.r.), la Ghimbav, vizita Excelenţei Sale Doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Republicii Franceze în România. Este prima iniţiativă de acest gen a doamnei Laurence Auer de la începerea misiunii diplomatice în România. Excelenţa Sa a fost însoţită de ataşatul militar, Daniel Parpaillon, şi de şeful reprezentanţei economice, Pierre Lignot", a informat Airbus.

De asemenea, ambasadoarea Laurence Auer a vizitat Airbus Helicopters Industries, dar şi Premium Aerotec, subsidiară a Airbus, exprimându-şi sprijinul faţă de iniţiativele grupului european de extindere a prezenţei industriale locale.

“Mă bucur că am avut oportunitatea să vizitez fabrica Airbus Helicopters Romania şi să văd activitatea voastră remarcabilă. Aveţi toată gama de competenţe pentru lucrări de menţinere, reparaţii şi modernizare a elicopterelor de pe piaţa locală, regională şi internaţională. Este impresionant ce s-a realizat aici prin parteneriatul dintre Airbus şi IAR. Airbus Helicopters Romania este singura companie din ţară care poate produce elicoptere şi una dintre cele 166 de firme franceze active în regiunea Braşovului. Centrul industrial de aici are un impact economic asupra regiunii, contribuind în ultimii şase ani cu peste 110 milioane de euro la creşterea economică şi dezvoltarea regională. În plus, Airbus Helicopters Romania a investit în educarea tinerei generaţii în domeniul ingineriei aeronautice şi aş menţiona în primul rând parteneriatul cu Colegiul Tehnic Transilvania din Braşov”, a declarat Laurence Auer.

Airbus este prezent la Ghimbav cu Airbus Helicopters Romania, un joint-venture Airbus Helicopters (51%) – IAR (49%) care oferă servicii de mentenanţă, reparaţii şi modernizare a elicopterelor pentru clienţi la nivel global. Tot la Ghimbav este şi fabrica Premium Aerotec care produce componente pentru aeronave. În 2016 a fost înfiinţată o nouă companie, Airbus Helicopters Industries, pentru asamblarea elicopterului mediu-greu IAR-H215M.

"Această vizită ne onorează, cu atât mai mult cu cât este prima astfel de acţiune a doamnei ambasador de la începerea mandatului în România. I-am prezentat delegaţiei franceze, în detaliu, activitatea noastră curentă şi planurile de viitor, pentru că, aşa cum ştiţi, ne dorim să conturăm o nouă dimensiune pentru excelenta cooperare pe care o avem cu România de mai bine de 50 de ani. Dorinţa noastră este să producem la Ghimbav, împreună cu partenerul IAR, elicopterul IAR-H215M pentru Forţele Armate Române şi pentru alţi clienţi din toată lumea. Acest proiect este despre dezvoltare şi viziune, despre noi locuri de muncă de înaltă calificare, despre revenirea României în clubul select al statelor producătoare de elicoptere. Nu în ultimul rând, această nouă dimensiune presupune cooperare europeană şi mă bucur că România este printre statele semnatare ale Iniţiativei PESCO, care îşi propune să definească strategia de apărare a Uniunii Europene”, a spus Georges Durdilly, reprezentantul Airbus în România.

Acesta a vorbit şi despre faptul că România este într-un proces de modernizare a Forţelor Armate.

"Sunt necesare capabilităţi noi în toate zonele de apărare – terestră, aeriană, navală – pentru a face faţă provocărilor actuale. Soldaţii români au nevoie de cele mai bune echipamente, iar Airbus este aici pentru a-şi oferi sprijinul”, a mai spus Georges Durdilly.

Airbus este lider global în aeronautică, spaţiu şi servicii conexe. În 2019 a generat venituri de 70 de miliarde de euro şi a avut 135.000 de angajaţi. Airbus are o gamă de avioane de pasageri, cu 100 până la peste 600 de locuri. Airbus este de asemenea, lider european în furnizarea de aeronave-cisternă, de luptă, de transport şi pentru alte misiuni, precum şi una dintre cele mai importante companii spaţiale din lume.