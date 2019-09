Ambasadori revoltați de noua procedura de vot in diaspora, reclamand problema grava privind spațiile

Votul din Diaspora la alegerile prezidențiale din noiembrie, care se va desfășura pe parcursul a trei zile, vineri, sâmbătă și duminică, ridică mai multe probleme de logistică decât au fost luate în calcul la adoptarea noii legislații electorale prin care s-a dorit să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat în 26 mai la The post Ambasadori revoltați de noua procedură de vot în diaspora, reclamând problema gravă privind spațiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.