Ambasadorul american in Coreea de Sud a luptat pentru dreptul de a-și lasa mustața

Ambasadorul american în Coreea de Sud a fost nevoit să își apere decizia de a-și lăsa mustață, după ce unele persoane au criticat înfățișarea diplomatului, transmite The Independent, potrivit Mediafax.

Unii cetățeni ai statului asiatic au asociat mustața ambasadorului american la Seul, Harry Harris, cu ocupația brutală japoneză.

Harris, un fost militar, fiul unei femei de origine japoneză și al unui american, a fost numit în funcție în iulie 2018. El a spus că și-a lăsat mustață pentru a „pune o pauză între cariera de militar și cea de diplomat”. „Am încercat să cresc în înălțime, dar nu am putut, așa că am încercat să întineresc, dar nu am putut. Dar pot să îmi las mustață și am făcut asta”, a declarat Harris. El a adăugat că au fost mulți lideri sud-coreeni care au avut mustață „dar nimeni nu pare să se concentreze pe acest lucru”.

În timpul ocupației japoneze, toți cei opt guvernatori ai coloniei au avut mustață.

Relațiile dintre SUA și Coreea de Sud au devenit tensionate după ce președintele Donald Trump a cerut recent statului asiatic să plătească cu 400% mai mult, adică aproximativ 4,7 miliarde de dolari în 2020, pentru menținerea trupelor americane în peninsulă.