Ambasadorul Cornel Feruta a pierdut sefia Agentiei Internationale pentru Energie Atomica

Consiliul Guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a reunit, la Viena, marti, pentru a patra runda de vot formal in cadrul procesului alegerii Directorului General al AIEA. In ultima faza a competitiei au participat ambasadorul Cornel Feruta, directorul general in exercitiu al Agentiei si Rafael Grossi, ambasadorul Argentinei la Viena.